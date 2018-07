Approvato il bilancio di previsione triennale a Erice

Approvato dalla Giunta comunale di Erice lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 ed il documento unico programmatico. Nei prossimi giorni verranno sottoposti al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. «Nonostante la ormai cronica riduzione dei trasferimenti statali (- 5% rispetto allo scorso anno) e regionali, l’amministrazione ha ritenuto prioritario il mantenimento, ed in alcuni casi anche l’incremento, dei servizi alla persona, quali i Servizi Sociali, quelli della Pubblica Istruzione, della Cultura e del Turismo, tra cui le quote necessarie per l’adesione all’accordo triennale di co-marketing per il rilancio dell’aeroporto di Birgi», sottolineano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore al Bilancio, Gian Rosario Simonte.

