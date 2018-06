Incidenti dopo la partita con il Cosenza, daspo per due tifosi del Trapani

Le intemperanze scoppiate dopo la partita di calcio dello scorso 23 maggio «Trapani-Cosenza» tra tifosi e polizia, ha prodotto i primi effetti. Sono stati emessi infatti dal questore di Trapani, Maurizio Agricola, due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive il cosiddetto Daspo sportivo. I provvedimenti riguardano: Salvatore Davide Cascio 30 anni e un 15enne G.A., entrambi supporters del Trapani. I due, lo scorso 23 maggio, in occasione della partita di calcio valevole per il Campionato di Serie C – girone C - «Trapani-Cosenza», si erano resi responsabili di un nutrito lancio di pietre nei confronti delle forze dell’ordine e di resistenza e lesioni nei confronti di pubblico ufficiale.

