Trapani Calcio, salta la trattativa per la cessione

Clamoroso ma vero: salta la cessione del Trapani Calcio alla cordata di armatori napoletani.

Sembrava tutto fatto, mancava davvero solo l’ufficialità al closing, ma oggi qualcosa non è andato per come doveva andare e al momento la trattativa è saltata, il Trapani resta ai Morace.

Una situazione adesso nebulosa e molto caotica, il mancato accordo rischia infatti di complicare ulteriormente le cose visto che entro sabato il club granata dovrà iscriversi al prossimo campionato di serie C e al momento non c’è la base per effettuare tale iscrizione.

Insomma dal paradiso all’inferno nel giro di poco. Il closing avrebbe permesso al Trapani di respirare in termini economici e di conseguire quindi l’iscrizione in serie C ma adesso dopo che oggi pomeriggio è saltato tutto, tira davvero una brutta aria.

Vittorio Morace da giorni sembrava aver trovato l’accordo con la cordata di armatori napoletana, accordo che però non è stato trovato per motivi ancora non resi noti. Intanto il tempo scorre, sabato deadline per l’iscrizione.

© Riproduzione riservata