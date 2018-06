Cessione del Trapani in dirittura d’arrivo: martedì l’ufficialità

L’ufficialità non c’è, ma potrebbe arrivare domani o al massimo martedì: la cessione del Trapani calcio è in dirittura d’arrivo.

La società granata passerà dalle mani del comandante Vittorio Morace, che la gestisce dall’estate del 2005, a quelle di alcuni imprenditori (che quindi sarebbero riuniti in «cordata») dello stesso settore navale e dagli stessi natali di Napoli dell’attuale patron.

La trattativa, coperta dal massimo riserbo, è stata condotta da un nipote del comandante, Carlo Morace, avvocato specializzato in diritto della navigazione ed esponente di spicco dello studio legale che è stato fondato dal padre di Vittorio Morace. Smentito, però, che, l’interlocutore di Carlo Morace sia Vincenzo Onorato, presidente della Moby Lines e del consorzio di vela Mascalzone Latino, uno degli armatori più importanti in Italia, il cui nome era stato sussurrato da qualche parte in considerazione degli storici buoni rapporti con la famiglia Morace.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE