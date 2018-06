Alcamo, una falsa fuga di gas scatena il caos

Un forte tanfo di gas in una delle zone più popolate e trafficate di Alcamo. Tra paura e tanta preoccupazione si è consumata ieri una giornata ad alta tensione in città, per l'esattezza in via Pirrello dove è stato necessario un paio di ore ai vigili del fuoco e ai tecnici della società di distribuzione del gas metano ad uso domestico per far tirare a tutti un sospiro di sollievo per una presunta perdita di idrocarburo.

Fattore che ha spinto diversi residenti ad evacuare la propria casa per paura di qualche esplosione.

I pompieri hanno setacciato tutta l'area palmo a palmo scoprendo alla fine che si trattava di un falso allarme. Nel senso che la puzza non era quella di gas metano ma si ipotizza del gas di ricarica dei condizionatori installati nella zona in gran quantità.

