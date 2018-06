Affitti, aiuti per i morosi a Trapani: atto approvato in giunta

Un aiuto a quegli inquilini che non riescono a pagare l’affitto perché in situazione di indigenza. È quanto ha previsto di attuare la Giunta guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, con il primo cittadino che ha deciso di avviare anche nel capoluogo la «morosità incolpevole», ossia prevedere delle agevolazioni per quegli inquilini i quali, a causa di una sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo, per svariati motivi legati alla perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare, non riescono a provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Così la Giunta Tranchida ha approvato un atto di indirizzo che mira alla determinazione dei punteggi per la definizione della graduatoria.

