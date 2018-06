Trapani, liquami di nuovo in mare

È accaduto nuovamente: i liquami hanno invaso il mare creando enormi disagi ai cittadini ed ai turisti che si trovavano giovedì in tarda serata lungo la Litoranea Dante Alighieri, nel tratto compreso tra Punta Tipa e il Lido Rombo. Una situazione che purtroppo è ricorrente.

Il mese scorso un’altra rottura aveva provocato lo stesso problema. Ora, nuovamente, è interdetta la balneazione nel tratto di mare e sono state, inoltre, posizionate le transenne per evitare che la popolazione possa accedere alle spiagge indicate. Il sindaco Tranchida e l'assessore all'Ecologia-Ambiente Ninni Romano hanno prontamente sollecitato il dirigente competente a trovare soluzioni immediate.

