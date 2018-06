Trovati in possesso di hashish e cocaina, un arresto e una denuncia a Salemi

Due giovani si sono innervositi a passaggio dei carabinieri del comando della stazione di Salemi e sono stati perquisiti. I militari hanno così trovato rispettivamente settanta grammi di hashish e una modica quantità di cocaina addosso a Joseph Caracappa, mazarese di 18 anni, e venti grammi di hashish addosso ad un ragazzo minorenne T.I, di 17 anni.

In entrambi i casi lo stupefacente era già suddiviso in dosi. La droga è stata sequestrata e se fosse stata immessa sul mercato avrebbero fruttato oltre cinquecento euro. Caracappa è stato arrestato mentre il minorenne è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Al termine delle formalità di rito, Caracappa è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza che verrà celebrata innanzi al giudice del tribunale ordinario di Marsala mentre il minore, ritrovato con una minore quantità, è stato deferito in stato di libertà alla procura dei minori di Palermo.

