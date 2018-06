Redditi, la provincia di Trapani fanalino di coda in Sicilia

Con un reddito medio di 13 mila e 500 euro l’anno la provincia di Trapani si pone come fanalino di coda in Sicilia dove il reddito da lavoro in media è di 15.927 euro. Questo è quanto emerge dalle tabelle degli indicatori del benessere equo e sostenibile dei territori appena pubblicato dall’Istat relativamente al 2017 e che confermano il territorio agli ultimi posti per “Bes” (appunto il benessere equo e sostenibile) che mette insieme gli “indicatori” di stipendio, istruzione, reddito, sanità. Addirittura si tratta di un reddito più basso di quello medio del Mezzogiorno che è di 16.100 euro contro i circa 24.400 di un lavoratore dipendente del Nord, secondo i rilevamenti effettuati nel 2016.

