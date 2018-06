Migranti, a Trapani una manifestazione per il rispetto dei diritti

Si è svolto ieri, davanti la sede della Prefettura in piazza Vittorio Veneto, un sit in organizzato dalla Cgil di Trapani per rivendicare il rispetto dei diritti dei migranti all’accoglienza e contro la chiusura dei porti alle navi delle ong che li traggono in salvo disposta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

«La posizione della Cgil è da sempre chiara – dice il segretario generale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona - : noi siamo per la politica dell’accoglienza. Indubbiamente esiste un problema di ripartizione degli immigrati che deve essere ragionato e discusso a livello europeo. L’Europa non può essere unita solo a livello monetario, ma lo deve essere anche nei servizi».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE