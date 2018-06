Denuncia disservizi nella raccolta, Tari ridotta dell’80% per una commerciante di Salemi

Una sentenza che potrebbe avere come conseguenza una valanga di ricorsi finalizzati a una sostanziosa riduzione della tassa sulla raccolta e smaltimenti dei rifiuti. È quella emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Trapani che ha disposto, per una commerciante, la riduzione dell’80% della Tari richiesta dal Comune di Salemi per l’anno 2016. La sentenza è quella che accoglie il ricorso di una fiorista salemitana sulla Tari 2016, proprio l’anno in cui si erano verificati notevoli disservizi e la spazzatura, allora, si riversava fuori dai cassonetti. Il contribuente per questo ha deciso di impugnare l’atto per il tramite dell’avvocato Francesco Salvo, il quale ha provato e documentato alla Commissione il disservizio nella raccolta dei rifiuti per il 2016.

