Trapani, i tifosi organizzano sit in davanti alla sede

E’ sacrosanto chiedere chiarezza sul futuro calcistico, con gente seria, con un progetto valido». Un gruppo di tifosi «Fieramente Trapanesi» ha organizzato per domani pomeriggio alle 18 un sit-in davanti la sede della società granata, in via Orlandini, per manifestare, da un lato, «l’attaccamento e la passione che il popolo trapanese e la sua tifoseria ha nei confronti delle sorti della gloriosa maglia granata» e per avere, dall’altro, e per quanto possibile, rassicurazioni per il futuro. Dalla nota che è stata emessa in proposito traspare però pessimismo, laddove si sottolinea il «menefreghismo» dell’imprenditoria locale e si invoca l’arrivo di «gente seria, con un progetto valido».

Il timore è che «qualcuno butti del fumo negli occhi». Una vena di pessimismo che fa a pugni con l’ottimismo che, invece, non ha nascosto il geologo Sergio Messineo, l’ex assessore comunale che ha fatto da tramite tra il Trapani calcio e la «Todaro Group», l’azienda di Angelo Todaro, l’imprenditore originario di Alia, in provincia di Palermo, che opera, dalla fine degli anni 90, attraverso 6 società, nel settore delle energie rinnovabili.Giacomo Di Girolamo

