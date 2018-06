Monte Erice, tornala rievocazione con le auto d’epoca

Trapani si prepara alla XXI Rievocazione storica Trapani – Monte Erice, manifestazione di auto storiche che si terrà nel weekend 23-24 giugno, ma che prevede numerosi eventi collaterali di promozione del territorio previsti per la prossima settimana. La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa nella spendita Torre di Ligny. La Rievocazione, organizzata dal Club F. Sartarelli, è inserita nel campionato nazionale Asi con strumentazione classica a lancette.

Il primo ad intervenire è stato Salvatore Mustazza, presidente del Club Sartarelli: «Si tratta davvero di una grande manifestazione, cresciuta di anno in anno, e non solo in termini di partecipanti. Quest'edizione – continua Mustazza - sarà rinforzata da numerosi eventi collaterali. Il momento clou – spiega il presidente del Club Sartarelli - sarà naturalmente quello del sabato sera, con la sfilata in passerella delle vetture storiche (gli equipaggi saranno abbigliati in base al periodo storico delle stesse) ma ritengo che tutti gli altri eventi siano interessanti, oltre che volti alla promozione del nostro territorio, oltre che dei motori».

