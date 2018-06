Incidente sulla Palermo-Mazara: tir contro il guardrail, due feriti

Incidente intorno alle 3,40 di questa notte sulla A29. Un autista di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo, ha sfondato il guardrail al km 81 dopo lo svincolo di Santa Ninfa in direzione di Palermo. La motrice è rimasta in bilico rischiando di precipitare nel vuoto, mentre il rimorchio ha invaso l’intera carreggiata rimanendo di traverso e bloccando completamente la circolazione.

A bordo del mezzo pesante due persone che sono state estratte da una squadra di vigili del fuco. Sul posto anche due ambulanze che hanno trasportato i due feriti all’ospedale di Castelvetrano. Il passeggero ha riportato solo lievi contusioni mentre l’autista delle fratture.

Per liberare il tratto autostradale è stato necessario l’intervento di una gru e di un carro attrezzi. Gli operai dell’Anas hanno messo in sicurezza il margine autostradale e hanno apposto la necessaria segnaletica.

Per effettuare le manovre di soccorso e la rimozione dei mezzi l’autostrada è rimasta chiusa fino alle prime ore della mattinata.

Sul posto gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Alcamo e di Palermo che hanno deviato il traffico stradale all’altezza dello svincolo di Santa Ninfa per rientrare in autostrada a Salemi.

