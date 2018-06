Incidente a Mazara, schianto contro un'auto: muore un motociclista

Un mazarese di 42 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via degli Archi, a Mazara del Vallo, rimasta chiusa per ore per consentire alla polizia municipale di effettuare i rilievi.

La vittima viaggiava alla guida di un motociclo che per cause da accertare si è scontrato con un'auto che si trovava nel suo stesso senso di marcia e che era condotta da un 70enne, anche lui mazarese.

L'impatto è stato particolarmente violento. Il 42enne è morto al Pronto soccorso dell'ospedale Abele Ajello di Mazara, dove era giunto in gravissime condizioni.

I mezzi sono stati sequestrati e l’automobilista è stato sottoposto al drug test e al test alcolemico. Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche carabinieri e operatori del 118. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.

