Trapani, ubriaco in auto travolge quattro giovani: denunciato

È stato denunciato intanto per guida in stato di ebbrezza il conducente della Fiat Cinquecento che la notte fra martedì e mercoledì attorno all’una, ha travolto quattro giovani a Trapani. Una tragedia sfiorata questa accaduta nella centralissima Piazza Scarlatti, nel centro storico del capoluogo. I pedoni coinvolti sono minorenni e si trovavano tutti insieme nei pressi del marciapiede della Piazza. Dai racconti fatti dai testimoni, ma al momento ci sono indagini in corso da parte della polizia, sembra che la Fiat 500, proveniente da Corso Italia, abbia abbordato la curva che da sulla Piazza, ad alta velocità finendo dritta sui ragazzi in quel momento fermi nei pressi del marciapiede e concludendo infine la folle corsa contro alcuni scooter posteggiati sempre nella stessa piazza.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE