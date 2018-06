Spaccio di marijuana in centro a Mazara, scattano due arresti

È di due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e del sequestro di 70 grammi di marijuana, il bilancio di una massiccia attività svolta sul territorio, dalla squadra Pegaso della sezione investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo diretto da Damiano Lupo. A finire in manette sono stati i mazaresi Antonino Quinci, di 26 anni, e Davide Randazzo, di 25 anni. Gli arresti in flagranza sono avvenuti a termine di mirati servizi di polizia giudiziaria finalizzati al contrasto ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Dalle indagini era emerso che un appartamento sito in Piazzale Europa era diventato epicentro di una massiccia attività di spaccio di droga, gestita dai due giovani.

