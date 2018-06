Mazara ancora assediata dai rifiuti: è emergenza in città

Mazara ancora nella morsa di rifiuti anche se da due giorni vengono trasferiti nella discarica di Trapani 45 tonnellate di spazzatura mentre il quantitativo quotidiano prodotto in città è di 50 tonnellate. Il fatto grave riguarda invece le 500 tonnellate di rifiuti sparsi in ogni angolo di strada della città e che dalla regione non arriva nessun decreto che indichi dove scaricarle. Tre giorni fa era arrivato in comune l’assessore regionale Pierobon per rendersi conto della situazione ed aveva detto che avrebbe preso dei provvedimenti, che ancora non ci sono. Intanto riparte la distribuzione dei Kit per la raccolta differenziata per la sola ZONA 2.

