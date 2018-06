Trovato in possesso di hashish e marijuana, un arresto a Marsala

Nella serata di lunedì i carabinieri di Marsala hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 27enne Emiliano Salvatore Chirco. Nel corso di un controllo per le vie cittadine, finalizzato anche alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti, i militari hanno notato due auto ferme nel parcheggio di un supermercato in Contrada Ciancio.

Durante la perquisizione, sul tappetino di uno dei due veicoli, le forze dell'ordine hanno trovato due grammi di hashish probabilmente acquistati poco prima. Nell'altra vettura, guidata da Chirco, i militari hanno trovato 20 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana pronte per essere spacciate oltre a un coltello a serramanico nascosto nello sportello dell'auto.

Chirco è stato arrestato e condotto presso la caserma "Silvio Mirarchi" di via Mazara, il giudice del tribunale di Marsala ha poi convalidato l’arresto, disponendo per il giovane l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria contestualmente all'obbligo di dimora nel Comune di residenza. L'altra persona, I.V. le sue iniziali, trovata in possesso dei due grammi di hashish è stata invece segnalata alla prefettura.

