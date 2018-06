Aveva due chili di marijuana in auto, arrestato un 34enne a Marsala

Giovanni Bonafede, 34 anni, è stato arrestato dalla polizia per detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente. L’uomo è stato bloccato dagli agenti sulla statale 115 Marsala-Trapani, all’altezza di contrada Bosco, nei pressi di un bar.

All’interno dell’auto Seat Ibiza guidata da Bonafede i poliziotti hanno trovato un borsone dentro il quale c'erano due chili di marijuana. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Per lo stesso reato nella giornata di ieri i carabinieri avevano arrestato il 39enne Giovan Vito Giacalone: nella sua abitazione in contrada Bambina l'uomo nascondeva tre barattoli in vetro pieni di marijuana già essiccata per un totale di 450 grammi.

Il giudice del tribunale di Marsala, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Marsala ed al contempo l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.

