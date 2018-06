Banda ultralarga a San Vito lo Capo, investiti da Tim 700 mila euro

San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, entra nella lista dei comuni italiani scelti da Tim per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.

"L'iniziativa ha l’obiettivo di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare così la rinomata località siciliana verso il modello di Smart City, grazie ad una infrastruttura di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment". E’ quanto si legge in una nota di Tim, secondo cui il programma di cablaggio ha già consentito di collegare la quasi totalità delle aree del territorio della cittadina per una copertura che a fine programma interesserà circa 1.700 unità immobiliari.

"Il lancio a San Vito Lo Capo dei servizi in fibra ottica - prosegue la nota - è il risultato dell’investimento di Tim pari a circa 700 mila euro. Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova strategia DigiTIM che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese. Grazie alla nuova rete in fibra ottica saranno disponibili i servizi digitali che caratterizzano la "città intelligente", come quelli per rilevare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza; prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l’offerta, e monitorare l'ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi".

© Riproduzione riservata