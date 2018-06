Trapani, il futuro è un'incognita: il ds Polenta e il tecnico Calori potrebbero lasciare

La chiamata dalla Spagna, dove da alcuni anni si è trasferita la famiglia Morace, proprietaria del Trapani, è attesa per questa settimana. L’aspetta il responsabile dell’area tecnica Fabrizio Salvatori per sapere quali sono le determinazioni della società granata in vista della prossima stagione. Determinazioni che potrebbero partire proprio dallo stesso Salvatori e dal direttore sportivo Adriano Polenta, che hanno entrambi il contratto in scadenza a fine mese per poi riguardare la guida tecnica. Nonostante Alessandro Calori sia sotto contratto ancora per un anno, viene dato per possibile il suo addio anche perché avrebbe avuto richieste dalla B (Spezia) e dalla C (Arezzo). L’ultimo nome che è stato fatto per la sua successione è quello di Davide Dionigi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE