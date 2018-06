"Sede dei vigili del fuoco di Pantelleria non adeguata", i sindacati chiedono un incontro al prefetto

Hanno chiesto un incontro urgente al Prefetto di Trapani, Darco Pellos, che si terrà lunedì prossimo alle 15, i sindacati di Fp Cgil, Fns Cisl e Uilpa per lamentare le cattive condizioni in cui si trova la sede dei vigili del fuoco all’interno dell’aeroporto di Pantelleria.

"La sede presenta problemi igienico-sanitari, ed è vetusta -spiegano i sindacati - per questo erano previsti lavori che ancora non sono stati eseguiti. Nei mesi scorsi sono state individuate due sedi sostitutive ma nemmeno queste sono adeguate sul fronte della sicurezza e dell’operatività delle squadre dei vigili del fuoco dell’Isola".

"L’impegno profuso dalla dirigenza locale finora - continuano i sindacati - non è stato però sufficiente a fronteggiare le ulteriori criticità. Riteniamo che la collocazione geografica, già di per sè disagiata e particolarmente aggravata dall’afflusso di turisti nel periodo estivo, nonchè le condizioni precarie cui sono sottoposti gli operatori del soccorso, necessitano dell’attenzione del Prefetto, in quanto potrebbero arrecare grave pregiudizio, seppur di riflesso, sui meccanismi di soccorso e sicurezza, nonchè pubblica incolumità, dell’Isola. Ci auguriamo che durante il confronto di lunedì si possano individuare le soluzioni adeguate".

© Riproduzione riservata