Marsala, festa di 18 anni "hot": i genitori regalano spogliarello ed è polemica sui social

Uno "spettacolo hot" è il regalo che due genitori trapanesi hanno voluto fare al proprio figlio per i suoi 18 anni. È accaduto a Marsala e la notizia ha scatenato molte polemiche sui social.

Una festa pensata in grande nel versante sud della città, con musica dal vivo, fuochi d'artificio in piscina, champagne e tanto di festino, con due formose spogliarelliste in lingerie, una bionda e una rossa, vogliose di rendere la festa dell'appena maggiorenne "indimenticabile".

Il tutto davanti agli sguardi degli amici e dei compagni e dei parenti del giovane, tra cui diversi minorenni.

Le foto del "caldo" spettacolo, circa 500, realizzate da un fotografo professionista, sono state poi pubblicate sul profilo di V.R. (queste le iniziali del giovane).

Ed è lì che la notizia è divenuta virale, scatenando un dibattito intenso su chi è d'accordo su questi regali "moderni" e su chi pensa che sarebbe stato meglio il tradizionale e intramontabile orologio con cinturino in pelle.

