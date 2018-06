Al via la pulizia delle spiagge a Trapani

Al via la rimozione delle alghe. L'amministrazione comunale, infatti, ha affidato il servizio per la pulizia delle spiagge presenti in tutto il territorio comunale, da quella sottostante le Mura di Tramontana per proseguire con quelle del lungomare Dante Alighieri e per finire con quella di Marausa.

Ad effettuare gli interventi saranno gli operai della ditta «Md» di Fontanasalsa, azienda che ha presentato l'offerta migliore al Comune, impegnandosi ad assicurare tutti gli interventi al prezzo di 56 mila e 200 euro.

