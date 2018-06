Discarica di Trapani satura, rischio chiusura

La discarica di Borranea è satura ed ha chiuso i battenti. Ieri è stato l’ultimo giorno di conferimenti e, pertanto, da oggi l’impianto rimarrà chiuso, almeno fino a domani.

Non c’è più spazio a disposizione per proseguire a scaricare la spazzatura e, per questo motivo, da lunedì, con ogni probabilità, i rifiuti, dopo il tritovagliamento che dovrebbe avvenire sempre a Borranea, verrebbero trasferiti nella discarica di Motta Sant’Anastasia.

Al momento, però, si tratta soltanto di una ipotesi, considerato che l’ultima parola, in merito, compete al dipartimento regionale Acqua e Rifiuti.

