Ricercato per furto a Trapani, arrestato in un albergo a Oristano

Nonostante pendesse su di lui un ordine di carcerazione emesso dieci giorni fa dalla Procura della Repubblica di Trapani, risiedeva in un albergo del centro di Oristano con la moglie e il figlio minorenne.

Un uomo di etnia rom di 32 anni, noto alle forze dell’ordine perché specializzato in furti in appartamento, è stato arrestato dalla Squadra Volante della Questura oristanese all'indomani del suo arrivo in città.

Secondo gli inquirenti «è altamente probabile che i tre, non avendo alcun interesse nel Comune di Oristano, vi siano venuti esclusivamente per la commissione di reati».

Dopo l’arresto l'uomo è stato trasferito nel carcere di Massama e una volta scontata la pena, il questore emetterà nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio dalla Provincia di Oristano con divieto di farvi ritorno per i prossimi anni.

