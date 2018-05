Il Festival del cinema archeologico di Rovereto farà tappa a Castellammare

Due tappe in trasferta, in Piemonte e Sicilia, per la Rassegna internazionale del cinema archeologico di Rovereto. Dopo un primo appuntamento che si è svolto dal 22 al 29 marzo, a Belgrado, in collaborazione con il Museo nazionale e l'Istituto italiano di cultura della capitale serba, domani la rassegna si sposta a Torino, per una manifestazione dal titolo "Incontri con il cinema Archeologico 2018: le Grandi Civiltà del Mediterraneo", organizzata dall’associazione Amici del Museo di Antichità di Torino.

Il programma di film è stato selezionato dallo staff della Fondazione Museo civico di Rovereto attingendo al ricco archivio di oltre 4.000 film. Infine, l’8 e il 9 giugno, la Rassegna sbarcherà in Sicilia, a Castellammare del Golfo, per la prima edizione della manifestazione 'Percorsi nel cinema archeologico', dal titolo "La Sicilia dai Fenici ai Greci ai Romani. Storia e identità di un’isola nel cuore del mediterraneo", organizzata dall’associazione SiciliAntica.

