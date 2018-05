Musica ad alto volume, scatta il sequestro per un locale di Marsala

Il volume della musica diffusa da un noto locale notturno del centro cittadino sarebbe troppo alto e per questo gli abitanti della zona, non riuscendo, la sera, a prendere sonno, hanno inviato un esposto in Procura. Con la conseguenza che, venerdì sera, dopo una serie di accertamenti fonici, è scattato il sequestro di impianti di amplificazione e strumenti musicali della band «Yasmin Brothers», che si stava esibendo in quel momento.

Il locale è il «Portale Botteghe» di piazza Filippo Milazzo Maggio, di fianco la Chiesa Madre. Si tratta di una osteria tra le più frequentate dai giovani marsalesi, un punto strategico della movida notturna. Le attrezzature sequestrate sono in parte del locale e in parte della band che si stava esibendo.

