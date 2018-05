Mazara, kit distribuiti a rilento: problemi per la raccolta differenziata

La raccolta differenziata di Mazara non è partita con il piede giusto. Ci sono serie difficoltà nella distribuzione dei 4 kit delle diverse tipologie di rifiuti, con ore di attesa per entrarne in possesso. I gazebo con i kit, sparsi in punti nevralgici della città, sono presi d’assalto dagli utenti costretti a code infinite. E perdite di ore. Sui social centinaia le proteste, che sarebbero dovute, principalmente, ad una organizzazione che si è trovata, forse, impreparata.

