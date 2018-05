Aperto un nuovo punto vendita Conad sul lungomare di Trapani

Il quartiere è residenziale e densamente popolato. È il lungomare Dante Alighieri di Trapani, dove da giovedì 24 maggio ha aperto un punto vendita del socio Concetta Giaconia. Il nuovo negozio, che sostituisce il Conad precedente di via Giulio Cesare, è una struttura moderna e accogliente di 620 mq. Nella nuova struttura, grande attenzione è riservata al mondo del fresco con la presenza dei reparti di ortofrutta, salumeria, macelleria e panetteria per garantire una spesa completa e di qualità.

A completare lo store il reparto gastronomia con un’ampia offerta di piatti pronti, take away, fiore all’occhiello di un punto vendita destinato a diventare il principale riferimento per la spesa degli abitanti e dei turisti che affollano il lungomare trapanese. Per festeggiare la nuova apertura, questo pomeriggio, assieme alla Pallacanestro Trapani è scesa in campo per un torneo di minibasket per coinvolgere appassionati e semplici curiosi ad appropriarsi dell’area urbana.

"Conad è persone oltre le cose - spiega Antonio Brianti, direttore generale COO di Conad Sicilia -. I soci sono persone oltre le cose, presenti nelle comunità in cui operano, vicini ai clienti e attenti alle loro esigenze, impegnati ad offrire il meglio in termini di qualità, eccellenza alimentare e servizio al cliente, ma anche proiettati ad avere un ruolo importante nel territorio. Sono persone che lavorano quotidianamente nella costruzione di un rapporto umano e di fiducia con i clienti, su cui la comunità può contare e questo lo dimostra un’iniziativa come questa che promuove un sano stile di vita fatto di buona alimentazione e sana pratica sportiva".

L'iniziativa rientra nell’ambito del Conad Young project, ideato da Conad Sicilia con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica tra le giovani generazioni, attraverso l’organizzazione di eventi sportivi itineranti su tutto il territorio siciliano.

"Pallacanestro Trapani e Conad - ha commentato Nicola Basciano, general manager della Pallacanestro Trapani - hanno dimostrato di essere un binomio vincente. La sinergia tra le nostre aziende è totale e Conad è ormai diventata un punto di riferimento per tutti i nostri atleti. Questo sarà l’ennesimo atto di un percorso che, ormai, va avanti da anni e che ci ha permesso di inserirci a pieno nel tessuto socio economico trapanese. Con impegno e dedizione abbiamo già raggiunto grandi risultati ma l’obiettivo è quello di continuare a crescere insieme".

Per garantire un servizio completo, il punto vendita avrà un orario continuato, dalle 8:30 alle 22:00, per offrire a tutti il tempo a la possibilità di dedicarsi alla spesa negli orari più comodi.

© Riproduzione riservata