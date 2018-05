Incidente a Trapani, perde il controllo dell'auto e travolge due turiste: una è grave

Una turista della Repubblica Ceca di 30 anni, A. D., è in prognosi riservata per i traumi riportati in un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio a Trapani.

La giovane donna, che passeggiava sul marciapiedi del Lungomare Dante Alighieri, in compagnia di un’altra connazionale (rimasta ferita in maniera non grave), è stata travolta da una Mercedes.

Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Dopo essere stata stabilizzata all’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, è stata trasferita a Palermo. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale.

© Riproduzione riservata