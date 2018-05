Festa per la patrona a Petrosino, il via domani

Con la messa celebrata alle 18 nella rettoria san Giuseppe a Petrosino domani, prenderanno il via i festeggiamenti in onore di Maria Ss. delle Grazie, Santa Patrona del paese, organizzati dalla parrocchia guidata da don Carmelo Caccamo e dal Comune. Alle 21 al Centro Polivalente è in programma una serata di beneficenza.

Domenica mattina, poi, si terrà la prima edizione della “Sfilata di cavalli e cavalieri”. Il raduno è previsto, a partire dalle 9, in piazza della Repubblica. Successivamente, alle 10,30 inizierà la sfilata per le vie di Petrosino (via X luglio, via Cafiso, via Garibaldi, via San Giuseppe, via Angileri, via De Gasperi, via Nenni, via La Torre, via La Malfa, via dei Platani, via San Giuliano, via Giardino, via De Vita e via Baglio). Alla sfilata prenderanno parte circa 60 cavalli e altrettanti cavalieri.

Sempre domenica, alle 19, è in programma la discesa del simulacro della Madonna, alle 20,30. invece, al Centro Polivalente si svolgerà la gara dolciaria

