Trapani, l'ex Provincia mette in vendita un'ala del palazzo di Governo

In vendita l’ala di Palazzo del Governo dove hanno sede la Prefettura e l’alloggio dello stesso prefetto. L’immobile, in Piazza Vittorio Veneto 2, è di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Trapani ed ospita ancora, nell’altra ala, uffici dell’ex Provincia.

Il prezzo è stato fissato in tre milioni e quattrocentocinquantamila euro sulla base di una perizia di stima redatta ai sensi del «Regolamento per la disciplina del regime di gestione e di alienazione del patrimonio immobiliare» di cui si è dotato l’Ente che per far cassa, considerando che sono stati pressoché azzerati i trasferimenti finanziari dello Stato e della Regione, già da alcuni anni ha deciso di porre in vendita numerosi dei suoi beni di tutto il territorio.

