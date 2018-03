Truffe sui trasporti dalla Lombardia a Trapani, rubati strumenti della band di Zucchero

MONZA. Sette persone, residenti tra le province di Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Trapani, sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Milano in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza per associazione per delinquere finalizzata a truffa, falso e sostituzione di persona.

Gli indagati sono accusati di aver messo in piedi un giro transnazionale di truffe ai danni di ditte di trasporto su gomma in Italia e all’estero, alle quali si sostituivano ritirando le commesse e di fatto appropriandosi della merce da trasportare.

In particolare, stando a quanto emerso dalle indagini del Nucleo Investigativo di Milano e coordinate dalla Procura di Monza, nel novembre 2016 il gruppo avrebbe sottratto a una ditta di trasporti italiana tutti gli strumenti musicali della band di Zucchero Fornaciari.

Tra il settembre 2016 e il febbraio 2017, sostituendosi con l'inganno a referenziate ditte di trasporto, avrebbe ottenuto almeno 16 commesse per la spedizione di merce, per un valore complessivo di circa 600 mila euro.

