Il Trapani si gode il secondo posto in classifica e l'ottavo risultato utile di fila

TRAPANI. Ottavo risultato utile consecutivo, terza vittoria di fila fuori casa e il Trapani, battendo l’Akragas, riconquista il secondo posto in classifica. A pari punti, 57, con il Catania, infatti, lo sopravanza in virtù del successo, per due a zero, nel derby dell’andata.

Una partita sofferta, quella di Siracusa, il cui stadio ospita le gare interne dell’Akragas, giocata per gran parte in dieci uomini per l’espulsione, già nel corso del primo tempo, di Silvestri, punito per un fallo di reazione, e decisa da Polidori, alla terza marcatura consecutiva.

