Elezioni a Trapani, Tranchida scioglie la riserva e si candida a sindaco

TRAPANI. Giacomo Tranchida è candidato. Al momento alle Primarie, che potrebbero tenersi il 15 aprile, data indicata dallo stesso Tranchida. Ma questo suo passaggio rappresenta la «discesa in campo» per le Amministrative di primavera. Una candidatura che ormai appariva nell’aria, tanto che giovedì sera i suoi possibili “rivali” si sono ritrovati per cercare un accordo in vista proprio delle Amministrative.

Peppe Guaiana per «Amo Trapani», Salvo D’Angelo per «Scegli Trapani«, Nicola Messina per «Progresso e Rinascita» e Pietro Savona, disponibile alla candidatura con il Pd, infatti, si sono riuniti all’hotel Crystal per cercare una sintesi.

