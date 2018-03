Più presenze turistiche nel Trapanese, la maggior parte dalla Sicilia

TRAPANI. Oltre settecentomila arrivi, nuovo record assoluto, che spinge in alto anche il numero delle presenze nel territorio: 2 milioni e 414 mila con un incremento sia per quanto riguarda gli italiani che gli stranieri. Il quattro per cento in più rispetto all’anno precedente.

Il turismo in provincia va bene e nel 2017, nonostante i problemi che hanno riguardato il porto e l'aeroporto del capoluogo, fa segnare ancora numeri positivi. Ma Paolo Salerno di Trapani Welcome, che ha analizzato i dati, elaborati dall'Ufficio statistica dell'ex Provincia, nel corso dell'incontro «Turisti per cosa» al Museo Pepoli, ha evidenziato come, nonostante i numeri siano in aumento, sia necessaria una governance del turismo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE