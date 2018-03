Salme in attesa di sepoltura al cimitero di Trapani, disposte 43 nuove estumulazioni

TRAPANI. Quarantatré nuove estumulazioni per procedere, in caso di mancato rinnovo, alle nuove tumulazioni allo scopo di azzerare il numero di salme in attesa di sepoltura al cimitero.

A disporlo è stata l’amministrazione comunale, considerata la cronica carenza di loculi, a tal punto che i feretri restano, per diverse settimane, in attesa di sepoltura tra il deposito del cimitero e la chiesetta della parte monumentale del camposanto, così come disposto da una ordinanza del commissario straordinario Francesco Messineo.

Si tratta di estumulazioni ordinarie delle salme che sono state tumulate in loculi comunali, la cui concessione andrà a scadere dal prossimo mese di aprile fino a quello di giugno. Compreso un caso nel quale la concessione è già scaduta lo scorso mese di febbraio.

