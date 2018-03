Strisce blu ad Alcamo, arrivano più parcheggi a pagamento

ALCAMO. La città inizia a tappezzarsi di strisce blu: sono i primi segnali del nuovo «Piano» della viabilità pensato dall'amministrazione comunale che da qui a breve porterà in città la bellezza di quasi 1.500 parcheggi a pagamento. Proprio in questi giorni sono cominciati i primi lavori di delimitazione degli stalli nelle piazze Bagolino e della Repubblica. In quest'ultima zona sorgeranno qualcosa come ben 239 stalli a pagamento, altri 230 invece in piazza Bagolino che saranno ripartiti tra i 120 nel parcheggio interrato ed altri 100 invece in quello a raso, quindi sulla sede stradale.

Si tratta di un primo lavoro che sta mettendo a punto l'ufficio del Traffico del Comune in seguito all'ordinanza del dirigente della Direzione Sviluppo economico e territoriale, Venerando Russo, in cui si stabilisce la ripartizione dei parcheggi. Nel provvedimento il dirigente ha dato proprio l'input all'ufficio Tecnico del Traffico di apporre la segnaletica stradale verticale ed orizzontale, quindi con il rifacimento a terra degli spazi e l'installazione dei cartelli che indicano l'area di sosta, orari e tariffario.

