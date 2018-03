La tassa sui rifiuti in picchiata a Calatafimi

CALATAFIMI. Continua a scendere la Tari, nel Comune di Calatafimi Segesta. «E di molto, per il quarto anno consecutivo», come tiene a sottolineare il sindaco Vito Sciortino la cui giunta, infatti, ha appena deliberato il provvedimento con cui vengono adottate le tariffe relative alla tassa sui rifiuti. «Nella stessa giornata – prosegue il sindaco - il commissario straordinario (Giovanni Impastato, con i poteri del consiglio comunale, ndr), ha provveduto a deliberarle in conformità a quanto proposto dalla giunta».

Sciortino spiega: «Nel raffronto 2018 (anno di riferimento 2017), su 2014 (riferimento 2013) si registra un decremento complessivo di circa il 34-35% per le utenze domestiche ed uno medio del 22-25% per le attività economiche.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE