Corsa alla promozione, niente calcoli in casa Trapani

TRAPANI. In casa granata è severamente vietato parlare di tabelle e calcoli per il finale di stagione né tantomeno è ammesso fare, almeno ufficialmente, paragoni con la stagione 2012-2013 culminata nella prima storica promozione in serie B.

In effetti all’epoca, tra il Lecce ed il Trapani, che erano inseriti nel girone A dell’allora Prima Divisione di Lega Pro non c’era alcun terzo incomodo qual è oggi il Catania, perché dalla 27° giornata, quando, dopo una lunga rincorsa, scavalcò quella giallorossa, la squadra granata rimase impegnata in un “testa a testa” che sarebbe durato fino all’ultimo turno.

In questo, vincendo a Cremona per 4-3, il Trapani avrebbe toccato quota 64 in classifica, staccando di 3 punti il Lecce, sconfitto in casa dell’Albinoleffe per 2-1.

