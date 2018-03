A Poggioreale e Salaparuta gli altari votivi per la festa di San Giuseppe

POGGIOREALE. Saranno complessivamente nove gli «Altari di San Giuseppe»che saranno allestiti e potranno essere visitati nei due centri belicini di Poggioreale e Salaparuta, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, in programma dal 18 al 19 marzo 2018.

Gli Artari sono ogni anno, puntualmente arricchiti da: «Lu pani di San Giuseppi»(minimo tre pani per simboleggiare la Sacra Famiglia), diverse pietanze, dolci di ogni tipo e varietà, svariata frutta anche non di stagione, ceriali cotti e crudi, agrumi, foglie di alloro.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE