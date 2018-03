Il Trapani vuole continuare la sua corsa, a Catanzaro caccia al poker di successi

TRAPANI. Alla ricerca della continuità. È quanto è chiamato a fare il Trapani, impegnato domani a Catanzaro alle 14.30 contro una squadra che, in settimana, ha vissuto una grande rivoluzione, con l’ennesimo cambio di allenatore e dirigenti.

Del terzetto di testa, il Trapani, al momento, sembra la squadra più in forma, come dimostrato dai successi complicati ottenuti dal Lecce con l’Akragas e dal Catania con il Siracusa. Le distanze da salentini ed etnei, però, restano uguali, come la speranza di poter acciuffare quantomeno il secondo posto. Ed a Catanzaro il Trapani di Calori non può permettersi un risultato diverso dalla vittoria.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE