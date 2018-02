Paura a Salemi, crolla parte di un ponte: nessun ferito

SALEMI. Paura a Salemi dove è crollata parte di un ponte in pietra sotto al quale scorreva un canale al momento con poca acqua.

Il cedimento è avvenuto anche in seguito alle violente piogge di martedì scorso lungo una strada adiacente alla Statale 188, non molto distante dallo svincolo per l'A29 Palermo-Mazara del Vallo, non molto trafficata ma di accesso a fondi e case rurali. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani, da ore sul luogo, dopo verifiche anche con una unità cinofila del distaccamento di Alcamo, non hanno finora rilevato elementi che possano far pensare alla presenza di dispersi.

Sul posto sono presenti pure vigili urbani, carabinieri e tecnici dell'Enel che stanno cercando di mettere in sicurezza un palo dell'energia elettrica.

