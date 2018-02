Ad Alcamo il fuoco danneggia un'auto

ALCAMO. Uno squarcio nella fiancata sinistra anteriore, tra resti carbonizzati di alcune parti tra il cofano del vano motore e la ruota sinistra dell’autovettura, una Renault Scénic parcheggiata. E’ l’effetto del misterioso incendio che, circa quaranta minuti dopo la mezzanotte tra giovedì e ieri, si stava sviluppando in via Vittorio Veneto ad Alcamo, all’altezza nel numero civico 220, ai danni di tale veicolo il cui proprietario è un uomo alcamese settantenne, pensionato ed incensurato.

Non risulta chiara la matrice dell’incendio, infatti non sono state trovate tracce che lascino supporre un avvertimento con il fuoco, come riferiscono i Carabinieri della locale Compagnia comandata dal capitano Giulio Pisani, giunti sul posto assieme ai Vigili del fuoco.

