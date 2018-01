Allarme siccità a Marsala, rischio di svuotamento per la Trinità

MARSALA. «Se non pioverà nei prossimi mesi, per il settore agricolo, già duramente provato lo scorso anno dalla siccità e dal caldo, saranno dolori. E’ forte la preoccupazione tra gli agricoltori».

E’ quanto afferma Enzo Maggio, responsabile della Cia di Petrosino, che sottolinea come «l’eventuale perdurante assenza di piogge provocherà inevitabilmente anche lo svuotamento di quegli invasi, come la diga Trinità», le cui acque vengono utilizzare per irrigare soprattutto i vigneti.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE