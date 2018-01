Trapani: Campagnacci nel mirino, scambio Reginaldo-Polidori

TRAPANI. Individuato in Alessio Campagnacci, attualmente in forza alla Robur Siena, l’esterno offensivo richiesto dal tecnico del Trapani Alessandro Calori. Gli uomini-mercato granata Fabrizio Salvatori e Adriano Polenta, probabilmente, però, chiuderanno il suo ingaggio solo domani, ultima giornata utile del “mercato di riparazione”, perché oggi sarà la giornata dello scambio, con la Pro Vercelli, tra gli attaccanti Reginaldo, che tornerà così ad abbracciare l’allenatore Gianluca Grassadonia che lo scorso anno lo ha rilanciato alla Paganese, e Alessandro Polidori, che, molto più giovane del brasiliano, arriverà, però, a Trapani solo in prestito fino a fine stagione. I due club sono nella fase dello scambio dei documenti. Polidori, nella prima parte della stagione di serie B, ha giocato 12 partite e segnato una rete.

Salvatori e Polenta potranno quindi dedicarsi a Campagnacci, avendo già superato la concorrenza, pur fitta, di Fermana, Pro Piacenza e Monopoli che c’era sul giocatore, autore di 2 gol in 14 partite nella prima parte della stagione.

