Castelvetrano, al via le domande per il «sostegno economico»

CASTELVETRANO. Pubblicato, dai sei comuni del distretto socio-sanitario n. 54 di Castelvetrano, l’avviso per la presentazione delle richieste di partecipazione al progetto Seis: «Sostegno economico inclusione sociale» (ex Auxilia).

Il piano prevede l’attivazione di misure di contrasto alla povertà e il reinserimento lavorativo di persone che presentano fragilità sociale. Così per il Comune di Castelvetrano è previsto l’utilizzo di 17 unità, 11 per il Comune di Campobello di Mazara, 10 per il Comune di Partanna, sette unità per i Comuni di Poggioreale e Salaparuta, 9 per il Comune di Santa Ninfa.

