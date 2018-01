Trapani, brusca frenata per l’arrivo di Scarsella

TRAPANI. Brusca frenata per l’arrivo di Fabio Scarsella, 28 anni, in prestito dalla Cremonese, ritenuto la prima scelta per colmare il vuoto lasciato nel reparto di centrocampo del Trapani, da Anthony Taugourdeau (1989) che già si allena con il Piacenza, la squadra dalla quale è stato prelevato la scorsa estate, ingaggiato con un contratto triennale, e con la quale tornerà a giocare in prestito secco fino a giugno.

Bocche cucite in merito alla stasi della trattativa tra il procuratore di Scarsella, Willy Arciello, ed il responsabile dell’area tecnica del Trapani Fabrizio Salvatori ed il direttore sportivo Adriano Polenta che da diversi giorni sarebbero d’accordo su ogni dettaglio dell’arrivo in granata del giocatore che nel 2015-2016 ha vestito la maglia del Catania (18 presenze e 3 reti), ma pare che sia insorto qualche problema con la Cremonese che farebbe slittare all’inizio della prossima settimana la definizione dell’accordo.

